Украинского комика Андрея Молочного внесли в базу данных скандального сайта "Миротворец" после того, как он завил, что по Киеву толпами ходят фашисты и назвал последние пять лет в Украине "кошмарным сном". Об этом говорится на странице портала в Twitter.

Представители сайта в Twitter написали, что "отправили малороса в чистилище" и прикрепили ссылку на сайт. На сайте указано, что комик помещен в базу за "антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии". При этом отмечается, что Молочный живет в России.

Скриншот: Twitter/myrotvorets.center

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - говорится в публикации.

Скриншот: myrotvorets.center

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков заявил, что у Рады нет полномочий закрыть сайт Миротворец.

Также мы рассказывали, что в Бундестаге призвали Зеленского закрыть сайт "Миротворец".