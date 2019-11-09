Компания ПАО "Центрэнерго" находится в списке Кабмина относительно "большой" приватизации. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Центрэнерго у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", – заявил Горчарук на Киевском международном экономическом форуме.

На данный момент Фонд государственного имущества готовит ПАО "Центрэнерго" к приватизации.

"Там (в ФГИ – Ред.) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", – отметил Горчарук.

Ранее "Страна" сообщала, что у Богдана допускают приватизацию "Центрэнерго" в течение двух лет. Также мы писали о том, как сбивают цену на госкомпанию перед приватизацией.