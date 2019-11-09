В субботу, 9 ноября, во многих областях Украины будет плотный туман. Об этом говорится в обращении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 ноября ночью и утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м. По Киевской области в первой половине дня 9 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в конце октября Украину накрыли сильные туманы, которые рассеивались только к полудню. Из-за них переносили авиарейсы, а над Киевом и другими крупными городами скопился смог.

Как ранее писала "Страна", бывший министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой мог разбиться на вертолете из-за маленького опыта и сильного тумана в регионе. Как известно, политик потерпел крушение под Полтавой.