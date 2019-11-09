ВСУ и т.н. "ДНР" запустили сигнальные ракеты, которые сигнализируют о готовности к разведению в Петровском. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Сегодня, 9 ноября, в Донецкой области должнопройти разведение войск в районе Петровского. Это третий и последний участок, на котором Украина обязалась отвести войска синхронно с сепаратистами. По крайней мере в рамках нынешних договоренностей с Москвой и ОБСЕ.

Отметим, что окончание этого этапа должно, как считают в Киеве, приблизить встречу лидеров стран в Нормадском формате - Украины, России, Германии и Франции. Впрочем, в Москве, после срыва Украиной сроков разведения, уже выдвинули дополнительные условия к встрече. Так что непонятно, когда она вообще состоится.

Ранее "Страна" сообщала, что накануне разведения сил в Петровском противник не проявляет активности.

Также мы рассказывали, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском.