В Киеве в пятницу 8 ноября, на улице Семьи Сосниных пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять автомобилей и пытался скрыться. Местным жителям удалось задержать нарушителя. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, 37-летний мужчина ромской национальности, который проживает недалеко от места происшествия, в нетрезвом виде сел за руль внедорожника Honda CR-V. Он начал движение по улице Семьи Сосниных в сторону проспекта Леся Курбаса. Поскольку водитель был сильно пьян, далеко уехать у него не получилось. Сперва он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил грандиозное ДТП с участием еще 8 автомобилей.

Фото: Информатор

Сперва мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, а "кореец" въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos.

После этого пьяный водитель вышел из машины и попытался скрыться. Однако далеко убежать ему не дали местные жители, которые схватили лихача, после этого на место прибыли экипажи патрульной полиции и.

Когда правоохранители обыскали салон внедорожника, они обнаружили там пакет предположительно с марихуаной. Однако мужчина отрицал, что пакет принадлежит ему. Местные жители сообщили, что водитель проживает в соседнем доме от места аварии, а в прошлом он занимался сутенерством.

В результате ДТП травмы получил водитель Skoda, которого госпитализировали в ближайшую больницу. На месте работали спасатели ГСЧС - из разбитых автомобилей на проезжую часть вытекали горюче-смазочные материалы, которые нужно было смыть, чтобы они не воспламенились. Детали происшествия и степень вины мужчины, устроившего столь массовую аварию, установит следствие.

Видео: YouTube/Авто Информатор

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