В Киеве на выходных 9-10 ноября не будет курсировать один из маршрутов скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"9 и 10 ноября: движение трамвайного маршрута №1 будет приостановлено; движение трамвайного маршрута №3 - без изменений; количество автобусов на маршруте №2Т будет увеличено, запланированный интервал движения 7 мин. (При условии отсутствия пробок / ДТП)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Броварском проспекте ограничат движение транспорта почти на неделю. Ограничения будут действовать до 12 ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве вандалы остановили работу девяти утренних электричек. Также мы сообщали, что в Киеве полностью открыли для движения Южный мост.