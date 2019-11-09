В Киеве со злостными неплательщиками по жилищно-коммунальным услугам будут бороться при помощи судов. Они будут накладывать санкции – от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества. Об этом заявил гендиректора "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина.

По его словам, около 80% украинцев платят за использованные коммунальные услуги вовремя. Однако есть 5% людей, которые за них не платят вообще, и на них приходится приблизительно 60% суммы задолженности жителей Киева. К примеру, у некоторых людей сумма долга достигает нескольких сотен тысяч гривен.

"Чтобы урегулировать вопрос задолженности путем заключения договоров рассрочки, достаточно обратиться в ближайший "Центр коммунального сервиса" с необходимыми документами и выбрать оптимальный срок для погашения долга. Если должник не реагирует на сообщения, накапливает долги, не обращается за помощью, дело могут передать в суд. По решению суда на должника накладывают санкции - от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества", - сказал он.

Напомним, 6 ноября житель Святошинского района Киева Алексей Берестецкий выстрелил в соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Стрелок задолжал за коммунальные услуги, по данным соседей, за несколько лет около миллиона гривен. Следствие квалифицировало произошедшее как попытку убийства.

Также "Страна" писала,что 8 ноября киевский суд оставил Берестецкого под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.