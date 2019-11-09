Вчера, 8 ноября, вечером домушники "удачно зашли" в один из богатых домов на улице Редутной в Печерском районе столицы. Несмотря на то, что на территории была охрана, воры незаметно для сторожей выдавили одно из окон, пробрались в помещение и вынесли дорогостоящую компьютерную технику Apple и коллекцию эксклюзивных хронометров, чья стоимость оценивается в десятки тысяч долларов. Это были часы известных премиальных марок "Audemars Piguet", "Vacheron Constantin","Patek Philippe".

Полиция начала расследование по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Точная сумма ущерба еще устанавливается.

Как "Страна" узнала от жителей соседних домов, потерпевший - сын известного в прошлом бизнесмена, экс-главы компании "Укрсат" и даже кавалера масонского ордена Святого Станислава - Бориса Непомящего - Александр.

Из открытых источников известно, что бизнесмен Борис Непомящий владел историчекой недвижимостью на Подоле, в 2000 году получал награду "Человек года" как лучший менеджер.

Бизнесмен Борис Непомящий на награждении "Человек года". Фото из открытых источников

Также он судился с соседями, которые собирались строится рядом с домом а улице Редутной, записанным на сына. Он даже получал решения судов, запрещающие стройки рядом с его семейным особняком на Печерске в самом сердце старого Киева.

Не исключено что воры прочитали в интернете о том какая "важная птица"живет на Редутной потому и совершили взлом.

Обворованный дом его сына на Редутной в Киеве. Фото из открытых источников

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом воры отравили сторожевых собак, ограбили дом и напали на хозяйку.

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