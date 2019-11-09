С начала суток террористы самопровозглашенных "ЛДНР" не вели обстрелов по позициям бойцов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. Как известно, сегодня запланировано разведение сил и войск в Петровском.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в обращении.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, что за прошедшие сутки, 8 ноября, боевики ОРДЛО открывали огонь по украинцам 11 раз, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Еще один скончался в больнице.

Ранее "Страна" сообщала, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском. Также мы рассказывали, что разведение войск переносится на 9 ноября.