В Канаде, в провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке. Об этом заявил премьер-министр провинции Франсуа Легольт, сообщает "Укринформ" со ссылкой на своего корреспондента.

"Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы - новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски".

Он добавил, что для обеспечения выполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносил законодательные изменения, достаточно применять уже принятые нормы закона №101, устанавливающее правила использования языков на территории провинции. Исключения будут сделаны только для представителей коренных народов и потомков тех, кто учился в англоязычной среде.

Это решение подверглось жесткой критики со стороны представителей оппозиционных партий.

На федеральном уровне Канада - двуязычная страна, поэтому все услуги и информацию от центрального правительства канадцы могут получать на английском или французском. Канадские провинции и территории имеют право самостоятельно выбирать свой официальный язык. Провинция Квебек имеет большое англоязычное общество, но придает большое значение знанию языков при отборе новых иммигрантов.

Ранее "Страна" сообщала, что Канада назначила нового посла в Украине.

Также мы рассказывали, что Украина получит канадское оружие уже в ближайшие дни или недели.