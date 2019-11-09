По результатам опроса, социологами на неподконтрольной территории Донбасса, 57,8% жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели". со ссылкой на опрос, проведенный совместно с "Украинским институтом будущего".

При ответе на вопрос, какое отношение к украинским политикам, наилучшее отношение оказалось к лидерам партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Юрию Бойко и Вктору Медведчуку.

К Юрию Бойко очень хорошо и скорее хорошо отосятся 39% опрошенных. А к Медведчуку - 33,2%

Закрывает тройку наиболее популярных украинских политиков олигарх Ринат Ахметов. К нему 32,7% относится очень хорошо и скорее хорошо. Правда, у Ахметова доля людей, которые относятся к нему очень плохо и скорее плохо, выше, чем у Бойко и Медведчука.

Лишь на четвертом месте нынешний президент Владимир Зеленский (чуть менее 20% положительно относящихся к нему). Почти столько уже у экс-президента Виктора Януковича.

А экс-вице-премьер по Евро-2012 и экс-глава Донецкого областного совета Борис Колесников пользуется расположением почти 16% земляков. Но 58,4% придерживаются о нем "скорее плохого мнения" и "очень плохого".

Фото: Зеркало недели

Леонид Кучма получил от жителей неподконтрольной части Донбасса 11,4% ответов в категории "Скорее хорошего мнения" и 43,8% в "Скорее плохое отношение".

Об Александре Викуле хорошее мнение имеют 11% опрошенных дончан. А вот 36% жителей про него не слышали. Примерно такая же поддержка и у Святослава Вакарчука. Хотя у него высокий антирейтинг - 75%.

Про экс-губернатора Сергея Таруту также немного подзабыли. Вариант "не слышал о нем" выбирал каждый четвертый. А вот "скорее негативно" отнеслись 61,5% респондентов.

В отличии от него, экс-президента Виктора Ющегко помнят хорошо. "Скорее плохо" или "Очень плохо" выбрали 40,8 и 53,2%. Хорошо к нему относятся лишь 4% опрошенных жителей неподконтрольных территорий.

Но еще хуже на Донбассе отношение к Юлии Тимошенко. "Очень плохо" к ней относятся 62,8%, а "скорее плохо" 32,3%.

Лидером антирейтинга оказался предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Варианты "Плохое" отношение и "Очень плохое" выбрали 18% и 78,6% жителей неподконтрольных территорий. Хорошо к нему относятся лишь 0,7%.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" стартовали масштабные учений. Официальная причина такого мероприятия - получение информации "о готовящейся диверсии украинских силовиков". Закончится они должны сегодня, 9 ноября.

Ранее "Страна" писала, что спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдика заявил, что запланированное на 8 ноября разведение войск в Петровском перенесли на следующий день.