Больше 80 процентов жителей "ДНР/ЛНР" считают, что в войне на Донбассе виновата постмайданная украинская власть, меньше 10 процентов говорят о вине России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием "Зеркало недели" на неподконтрольных территориях Донбасса.

Жители территорий определились с названием вооруженного конфликта в Украине. 76% "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что война на Донбассе - это внутренний украинский конфликт (35,6 и 40,5% - соответственно). "Скорее не согласны" с этим - 14,1%. Абсолютно несогласных набралось 9,3%.

3,1% "полностью согласны" с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками. 6,4% с этим, "скорее согласны". При этом 86% с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва - "скорее не согласны" (45,1%) и "абсолютно не согласны" (44,9%).

Также больше 60% опрошенных обвиняют в войне на Донбассе США, а почти 40% говорят, что "полностью ответственен" за войну Европейский Союз.

Фото: Зеркало недели

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине стали признавать документы, выданные в "ЛДНР".

Также мы рассказывали, что в Луганске заявили, что более 30 тысяч жителей "ЛНР" уже получили российские паспорта.