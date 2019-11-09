Президент Боливии, Эво Моралес, 9 ноября, в субботу, заявил об угрозе госпереворота в стране. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Братья и сестры, наша демократия под угрозой из-за переворота, который инициировали агрессивные группировки, действующие против конституционного порядка", - написал он в своем твиттере.

Также Моралес назвал подобные действия "преступлением против правового государства" и призвал жителей страны "мирно оберегать демократию".

Ранее боливийские СМИ сообщали о том, что несколько полицейских подразделений присоединились к антиправительственным протестам и была проведена экстренная встреча с кабинетом министров по этому поводу. После встречи было принято решение, что никаких действий в отношении полицейских проводить нет необходимости, они продолжают выполнять свои обязанности.

Известно, что протесты в Боливии продолжаются уже третью неделю и начались после избрания Эво Моралеса на должность президента страны и его главный оппонент, Карлос Меса, обвинил его в мошенничестве.

Напомним, что ранее Президент Боливии, Эво Моралес, назвал блэкаут Венесуэлы подлой террористической атакой в своем твиттере. А также "Страна" сообщала о том, как Эво Моралес попался на просмотре порно в зале суда.