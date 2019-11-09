Издание "Зеркало недели" провело масштабный опрос среди жителей неподконтрольных территорий Донбасса относительно того, каким они видят будущее Луганска и Донецка в случае окончания войны. Опрос показал, что только 5 процентов хотят вернуться в состав Украины, а 65% считают, что территория непризнанных "республик" должна стать частью Росии.

Так, 5,1% опрошенных желают "быть частью Украины как прежде". Еще 13,4% видят ныне подконтрольные ЛНР/ДНР территории "частью Украины, но с особым статусом". Итого в том или ином виде в Украину хотят вернуться 18,5%.

Полной независимости хотят 16,2% респондентов.

А вот 50,9% считают, что нынешние территории "ЛНР/ДНР" должны стать частью России, еще 13,4% - "частью России, но с особым статусом". Таким образом, подавляющее большинство жителей "ЛНР/ДНР" - 64,3% - видят эту часть Донбасса в составе России.

Лишь 0,8% респондентов отказались или затруднились ответить на вопрос по поводу статуса территорий, находящихся сейчас под контролем "ЛНР/ДНР", пишет издание.

Фото: Зеркало Недели

Ответы на вопрос "По вашему мнению, какой статус должен иметь весь Донбасс (т.е. вся Донецкая и Луганская области)?" мало чем отличаются от ответов по поводу статуса "ЛНР/ДНР" (разница - в рамках статистической погрешности). В составе Украины весь Донбасс видят 19,2% жителей "ЛНР/ДНР" ("как прежде" - 8,4%, "с особым статусом" - 10,8%). За независимость Донбасса выступают 14,4% респондентов.

И 62,9% опрошенных желают, чтобы их край стал частью России (13,3% - "с особым статусом", 49,6% - без каких-либо условий и преференций).

Ранее "Страна" сообщала, что в Луганске заявили, что более 30 тысяч жителей "ЛНР" уже получили российские паспорта.

Также мы рассказывали, что в эфире "5 канала", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "ЛДНР".