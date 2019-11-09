Сегодня в Донецкой области проходит разведение войск в районе Петровского. Это третий и последний участок, на котором Украина обязалась отвести войска синхронно с сепаратистами. По крайней мере в рамках нынешних договоренностей с Москвой и ОБСЕ.

Окончание этого этапа должно, как считают в Киеве, приблизить встречу лидеров стран в Нормадском формате - Украины, России, Германии и Франции. Впрочем, в Москве, после срыва Украиной сроков разведения, уже выдвинули дополнительные условия к встрече. Так что непонятно, когда она вообще состоится.

Сегодняшнее разведение в Петровском - это уже вторая попытка. Не считая того, что вчера Киев пытался начать отведение без согласования в Минске - что заблокировали сепаратисты и ОБСЕ.

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12:10 ВСУ и т.н. "ДНР" запустили сигнальные ракеты, которые сигнализируют о готовности к разведению в Петровском. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

11:40 Украина готова к выполнению своей части обязательств по разведению:

"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00. Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательства в соответствии со сделанным заявлениями? ", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.