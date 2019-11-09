Журналист Евгений Киселев высказался по поводу обысков у формального собственника канала "Прямой" Владимира Макеенко и рассказал о давлении на журналистов на телеканале.

"Сегодня я обнаружил, что политолог Виктор Уколов, в недавнем прошлом сотрудничавший с администрацией Порошенко, причем как раз по вопросам работы со СМИ, решил использовать мое имя и доброе имя прежней телекомпании НТВ - той, в которой я когда-то работал... в совершенно определенных пропагандистских целях".



Уколов заявил, что обыски у Владимира Макеенко - это такая же атака на свободу слова, как наступление Путина на НТВ по приходу к власти. Киселев в ответ на это отметил, что прежнее руководство канала "Прямой", сформировавшее его нынешнюю неоднозначную репутацию, почти в полном составе ушло работать в медиа-холдинг, принадлежащий Виктору Медведчуку.

Касательно Макеенко Киселев сказал: "Я не готов комментировать ни обстоятельств покупки им канала, ни многочисленные слухи о том, что в действительности канал принадлежит кому-то еще".



Киселев рассказал о многочисленных нарушениях журналистских стандартов на телеканале и о том, как лично ему мешали работать главреды и высшее руководство "Прямого".

В частности, он поведал, что во время его работы на телеканале "Прямой" ему много раз запрещали давать те или иные новости, звать на эфир тех комментаторов, которых он считал нужным, обманным путем отменяли приход в студию гостей, приглашенных Киселевым, что "все длиннее становились негласные черные списки людей, которых нельзя было показывать на "Прямом", даже в моей программе-интервью "Авторское", само название которой точно предполагало, что в ней я беседую с людьми, интересными лично мне, автору и ведущему передачи".

Также он признал, что во время президентской кампании на канале велась агитация за действущего главу государства.

"Репутация "Прямого" оказалась, увы, подмоченной тем, что во время президентской, а затем и парламентской предвыборной кампании канал вел откровенную агитацию за Порошенко и против Зеленского. И хотя я продолжать свою линию гнуть, всячески стараясь в своих программах оставаться над схваткой, моя репутация тоже, увы, пострадала", – сожалеет Киселев.

"А сколько раз преподносили мне "сюрприз", без предупреждения включая ко мне в прямой эфир корреспондентов, которые несли всякую околесицу с места откровенно инсценированных событий! Сколько раз обрывали мне "Итоги" ради каких-то бессмысленных прямых трансляций! И сколько в итоге талантливых, совестливых журналистов ушло или было уволено с "Прямого" - сказал журналист.

Скриншот: Facebook/Евгений Киселев

Ранее "Страна" сообщала, что в студию телеканала "Прямой" ворвались автоматчики в масках.

Также мы рассказывали, что в ОБСЕ выразили обеспокоенность обысками у владельца "Прямого".