Количество снарядов, которые нашли возле Шулявского путепровода в Киеве увеличилось до 91. Об этом сообщает в Facebook народный депутат Украины и советник Владимира Кличко Дмитрий Белоцерковец.

Фото: Faceboo/Dmitriy Belotserkovets

"В нескольких десятках метрах от Шулявского путепровода нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Нашли их во время замены инженерных сетей. На месте работают представители ДСНС. P.s. На 1:00 - откопан уже 91 снаряд!" - написал чиновник.

Скриншот: Faceboo/Dmitriy Belotserkovets

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины".

Также мы рассказывали, что пяти чиновникам Минобороны сообщили о подозрении в закупке бракованных бронежилетов.