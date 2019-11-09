Демократы хотят закончить расследование по поводу действий президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к Рождеству, чтобы уже с 2020 года Сенат занялся рассмотрением дела об импичменте. Об этом пишет The Hill.

Следователи в Конгрессе завершили последние 15 допросов бывших и действующих чиновников администрации Трампа. На этой неделе они начали публиковать тысячи страниц стенограмм их показаний. Со следующей недели демократы начнут первые публичные телевизионные слушания с выступлениями трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп вместе со своим юристом Джулиани требовали от Украины "услуга за услугу".

Следователи считают, что хоть это и сложный график, но его можно выполнить.

"Я считаю, опять же без спешки и без затяжек, что Палата к Рождеству должна разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах и провести всеобщее голосование", - сообщил член Разведывательного комитета Дневные Хек.

Ранее "Страна" сообщала, что США ликвидируют должность спецпредставителя по Украине после ухода Волкера.

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