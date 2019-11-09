В Украине сегодня, 9 ноября, по всей территории страны будет солнечная погода без ночных заморозков. Дожди также не ожидаются. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Так, в западных областях страны температура воздуха днем ​​прогреется до +14...+18 градусов, ночью ожидается +8...+10 градусов. В северных регионах будет +13...+17 градусов днем и +6...+10 ночью.

В центральных регионах столбики термометров покажут +14…17 днем ​​и +8…+10 ночью. На востоке страны ночью ожидается +6...+10 ночью, а днем ​​температура воздуха прогреется до +12… +17. В южных областях днем ​​температура дойдет до +10, а ночью - до +12.

В Киеве же сегодня, 9 ноября, будет солнечно, днем ​​температура будет до +17, а ночью столбики термометров опустятся до +8...+10.

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, в Киеве побит первый температурный рекорд ноября и ожидаются новые.

Также "Страна" писала, что на выходных Украина окажется одной из самых теплых стран Европы.