Накануне разведения в Петровском Украина заявила об 11 обстрелах
8 ноября на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В результате обстрелов погиб один военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 3 обстрела.
8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".
За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в больнице скончался еще один украинский военный.
С начала периода 9 ноября войска противника огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранее "Страна" сообщала, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском. Также мы рассказывали, что разведение войск переносится на 9 ноября.