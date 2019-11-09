8 ноября на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В результате обстрелов погиб один военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 3 обстрела.

8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".



За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в больнице скончался еще один украинский военный.

С начала периода 9 ноября войска противника огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском. Также мы рассказывали, что разведение войск переносится на 9 ноября.