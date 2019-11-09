Около Шулявского путепровода в Киеве был найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Снаряды нашли во время замены инженерных сетей, передает пресс-служба КГГА.

"Замена инженерных сетей – очень полезный процесс. Только что во время таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", – рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Фото: kyivcity.gov.ua

На месте работают сотрудники ГСЧС. На данный момент было изъято 35 снарядов разных типов. Кроме того, сообщается, что прилегающую зону будут внимательно осматривать, а боеприпасы уничтожат в установленном порядке.

К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево - и правоповоротних съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

Ранее сообщалось, что в доме задержанного экс-президента Киргизии нашли оружие и боеприпасы.

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