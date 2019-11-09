8 ноября на канале СТБ показали 11 выпуск "МастерШеф 9". В нем участникам пришлось отвечать на интимные вопросы, разделиться на пары, чтобы справиться с заданием и угадывать блюда с завязанными глазами.

Первое задание. В начале участники должны были повторить один из рецептов и самостоятельно оценить время на его приготовление. Для этого они надели разноцветные фартуки и разбились на пять команд. Готовили устрицы с гаспачо, хеш-браун и крамбл с ягодами. Лучшими оказались Лилия, Александра, Юля и Петр.

Второе задание. Перед вторым задание ведущий Эктор Хименес-Браво собрал всех участников, чтобы они отвечали на вопросы, касающиеся интимных предпочтений. А тех, у кого совпадали ответы ставили в пару для следующего задания. В итоге образовались такие пары: Аннушка и Сергей, Юля и Петя, Андрей и Лиля, Саша и Артем, два Руслана и Настя.

Один в паре придумывал блюдо, которое можно приготовить за час, а второй должен был его готовить. Вот только догадаться о задумке он должен был по скупым запискам на холодильнике. Часть вторых половинок не угадали задумок, однако тем не менее смогли порадовать судей вкусными блюдами.

Третье задание. Черные фартуки в итоге получили четыре человека: Петя, Сергей, Руслан и Андрей. ни и стали на финальную битву выпуска. Каждый должен был приготовить разное блюдо, которое ему дали попробовать, угадав 15 ингредиентов. Вот только пробовать пришлось с закрытыми глазами. В итоге Сергей готовил перлотто со свекольным соком и кедровыми орехами, Петя гребешки с цветной капустой, Андрей утку с полентой и малиновым соусом, Андрей устрицы со шпинатом и сухариками.

В конце оказалось, что судьи приняли все варианты и решили в 11 выпуске никого не выгонять.

Смотреть МастерШеф 9 от 08.11.19 можно на сайте СТБ. На канале проекта на ютуб 11 выпуск появится 10 ноября.