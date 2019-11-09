Специалисты из США исследовали истинную скорость очистки воздуха комнатными растениями и пришли к выводу, что распространенное мнение о том, что комнатные растения очищают воздух в помещениях, не соответствует действительности. По подсчетам ученых, нужно от 10 до 1000 растений на квадратный метр, чтобы достигнуть скорости очистки, сравнимой с естественной вентиляцией. Об этом сообщает N+1.

В помещении, в некоторых случаях, у человека из-за загрязнения воздуха может развиваться характерное состояние - синдром спертого воздуха, которое выражается в болях и тошноте без видимых причин. Основные загрязнители воздуха в помещении: строительные и отделочные материалы, освежители воздуха и приготовление еды. Все они выпускают летучие органические соединения, которые могут быть токсичны, а также могут вступать в химические с реакции с образованием еще более токсичных продуктов.

Для поддержания свежести воздуха традиционно используют вентиляцию, однако при этом в помещение попадает воздух с улицы, который тоже нуждается в очищении. Кроме того, его приходится кондиционировать, чтобы выровнять температуру. Гораздо выгоднее было бы очищать воздух изнутри, поэтому такую популярность приобрели комнатные растения — принято считать, что они хорошо очищают воздух.

Экспериментов, которые оценивали способность растений поглощать летучие органические вещества, проведено множество, однако результаты большинства из них сложно применить к реальной ситуации. Например, часто растения помещают в небольшую камеру, размером около кубического метра, впрыскивают в нее какое-то нибудь летучее соединение и замеряют время, за которое снижается концентрация. На деле же таких соединений обычно много, а поток их непрерывен. Кроме того, воздух в помещениях обычно так или иначе обменивается с внешней средой, со скоростью примерно 0,75–1,2 кубических метра в час.

Брайан Каммингс и Майкл Уэринг из Университета Дрексель проанализировали 12 работ по этой теме за последние 27 лет. В них исследователи обнаружили 196 экспериментальных результатов, которые они перевели в единый параметр — скорость поступления чистого воздуха от растения, кубометры в час.

Выяснилось, что, в зависимости от типа растения, для того, чтобы достигнуть уровня очистки, сравнимого с естественной вентиляцией помещения, понадобится от 10 до 1000 растений на квадратный метр. Как заключили исследователи, очистка воздуха с помощью растений является неэффективной.

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