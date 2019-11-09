Специалисты НАСА установили последний, четвертый двигатель RS-25 на первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, которая будет использоваться для запуска пилотируемого корабля Orion на Луну в 2024 году. Об этом сообщил глава Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн в Твиттере.

"Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров - Ред.) со всеми четырьмя подсоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как НАСА построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон" (для предыдущих пилотируемых полетов к Луне - Ред.), - написал Брайденстайн.

На опубликованной им в твиттере фотографии видны все четыре двигателя RS-25, подсоединенные к первой ступени ракеты-носителя.

Перед этим в американском космическом агентстве сообщили, что НАСА и компаниям Boeing и Aerojet Rocketdyne еще предстоит интегрировать двигательную и электрическую системы общей конструкции для завершения инсталляции.

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжёлой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle. Версия RS-25 для SLS имеет большую тягу и новую систему управления.

В сентябре завершилась сборка и соединение всех пяти секций первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS. Ожидается, что первая ступень SLS окончательно будет готова в декабре, после чего начнутся ее испытания, которые продлятся несколько месяцев.

SLS (Space Launch System) - американская сверхтяжелая ракета-носитель, разрабатываемая НАСА для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Первый беспилотный запуск с миссией ("Артемида-1") запланирован на середину 2020 года, а первый пилотируемый Artemis 2 - на 2023 год. В рамках программы Artemis ракета SLS будет использоваться для запуска пилотируемого корабля Orion, в том числе на Луну.

Система в базовой версии сможет выводить 95 тонн груза на опорную орбиту. В дальнейшем планируется увеличить грузоподъемность ракеты-носителя до 130 тонн, что сделает ее самой мощной космической ракетой в мире.

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