В Национальном антикоррупционном бюро изъяли около 15 томов документов в одном из подразделений Минобороны в рамках расследования по фактам закупки в прошлые годы вооружений и военной техники для нужд ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию. В частности, продолжается проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317", – говорится в сообщении.

Детективы выясняют, почему стоимость этих автомобилей росла на 30% ежегодно, а также были ли законно заключены дополнительные соглашения, которые увеличивали из цену. Отмечается, что детективы будут работать в подразделениях ведомства по меньшей мере два месяца.

Ранее сообщалось, что пяти чиновникам Минобороны сообщили о подозрении в закупке бракованных бронежилетов.

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