В Австралийском военном мемориале города Канберре начали пропадать искусственные маки с могилы Неизвестного солдата. Однако через время выяснилось, что вандалом оказался голубь, который свил себе гнездо в нише под витражом в одном из залов мемориала. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Скриншот: Instagram/awmemorial

На витраже изображен раненый австралийский солдат. Работники мемориала считают, что гнездо в зале стало символом связи животных и человека на войне. Доктор истории Мелеа Хэмптон рассказала, что голуби были особенно важны во время войн, когда не было других способов связи. Их использовали и в Первой, и во Второй мировых войнах.

"Мы часто думаем, что во Вторую мировую войну технологии уже были хорошо развиты. Были машины вместо лошадей, радио и все такое. Но в районе Тихого океана, где горы и влажность, там радиоприемники работали не очень хорошо, поэтому голуби были фактически самым эффективным способом передачи сообщений", — отметила она.

За 1942-1943 годы местные жители передали австралийской армии более 13 тысяч обученных голубей, которые использовались для передачи сообщений. В июле 1945 года одна из птиц даже получила медаль Марии Дикин (высшая воинская награда Великобритании для животных) за то, что доставила сообщение с корабля во время сильного тропического шторма у берегов Новой Гвинеи.

Ранее сообщалось, что в Бердянске жители многоэтажки заживо замуровали сотни голубей.

Также мы писали, что в Мюнхене желание покормить голубей может обойтись в тысячу евро.