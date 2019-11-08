В Госбюджете Украины на 2020 год заложен дефицит на уровне 2%. Об этом сообщила глава Минфина Украины Оксана Маркарова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Мы, как страна, каждый год тратим больше чем получаем, в следующем году наш дефицит составит 2%", — сказала Маркарова.

Как сообщила Маркарова, правительство постоянно ведет переговоры с международными партнерами по обслуживанию внешнего долга.

По словам Маркаровой, правительство постоянно ведет переговоры с международными партнерами по обслуживанию внешних долгов. "Реструктуризация 2015 года дала нам возможность спокойно жить и не выплачивать", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019 , которыми на 20 млрд грн урезается доходная часть.

Также мы писали, что в проекте Госбюджета-2020 заложили 423,6 млрд грн на погашение госдолга.