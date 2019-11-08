Во Владимир-Волынском суде в Волынской области вынесли обвинительный приговор военнослужащему одной из воинских частей за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений сослуживцу, который умер от полученных травм. Об этом сообщает военная прокуратура Западного региона Украины.

Как сообщается, пьяный военнослужащий умышленно нанес больше десятка ударов потерпевшему. Тот скончался от телесных повреждений.

"В суде военной прокуратурой Луцкого гарнизона доказано, что 13 апреля 2017 года после полуночи указанный солдат Г., во внеслужебное время, будучи в нетрезвом состоянии и действуя с группой лиц, во время конфликта умышленно нанес больше десятка ударов сослуживцу. Своими действиями он нанес ему тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти 25-летнего потерпевшего", – говорится в сообщении.

Как отметили в военной прокуратуре, суд учел указанные обстоятельства уголовного преступления и приговорил солдата к 8 годам тюрьмы.

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