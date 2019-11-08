Знаменитая французская актриса Катрин Денев, которая недавно перенесла ишемический инсульт, постепенно восстанавливается. Об этом сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на окружение знаменитости.

Как сообщается, "лечение проходит хорошо", и актриса постепенно "восстанавливается". "Как и было объявлено ранее, никаких нарушений в двигательной активности нет. Она восстанавливается. Проводятся дополнительные медицинские осмотры", - приводит телеканал слова источника.

Напомним, 76-летнюю актрису госпитализировали в ночь на 6 ноября в Париже после того, как она перенесла малый ишемический инсульт. Как сообщают французские СМИ, актриса плохо себя почувствовала во время съемок фильма режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях Парижа.

Как известно, Денев сыграла в десятках фильмов, среди них - "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "Тристана", "Танцующая в темноте", "8 женщин", "Последнее метро". Фильмы с ее участием не раз удостаивались престижных наград, в том числе "Золотой пальмовой ветви" и "Оскара".

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