В Житомире суд вынес приговоры четырем преступникам, которые избили раввина из Израиля, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как сообщается, злоумышленники получили 11, 9 и 7 лет за разбойное нападение на гражданина иностранного государства.

Всех четырех человек признали виновными в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений). Двух обвиняемых, 1976 и 1995 рождения, осудили, соответственно, к 11 и 9 годам лишения свободы. Еще двух несовершеннолетних — 2000 и 2001 годов рождения — приговорили к 7 годам лишения свободы с применением ст. 69, 98 и 102 УК Украины (назначено наказание ниже низшего предела).

Помимо этого, все осужденные должны будут выплатить семье пострадавшего причиненный моральный вред на сумму 100 тысяч гривен.

Как установило следствие, в октябре 2016 года, в Житомире, недалеко от железнодорожного вокзала, около 23:00 часов двое парней и две девушки из Закарпатской и Винницкой областей, совершили разбойное нападение на гражданина иностранного государства.

Раввин был жестоко избит и ограблен. У него забрали мобильный телефон стоимостью более 15 тысяч гривен и 60 долларов США. В результате от полученных травм мужчина скончался в апреле 2017 года. Он так и не пришел в сознание. Этим человеком оказался израильский раввин Мендл Дайч.

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