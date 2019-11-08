Американский чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (23-0, 15 КО) хочет провести бой с украинским боксером Василием Ломаченко (13-1, 10 КО). Об этом порталу boxingnews24.com сообщил промоэутер Хэйни Эдди Хирн.

"Мы хотим бой с Ломаченко. Мы хотим преследовать его по линии WBC. Ранее мы сделали все, что от нас требовали ради боя с Ломаченко. Когда они пришли и заставили Девина драться с Зауром Абдуллаевым в финальном элиминаторе, он пошел и проучил его в Madison Square Garden. Все было ради того, чтобы стать обязательным претендентом для Ломаченко.

Затем WBC решили, что Девин Хэйни не может прикасаться к Ломаченко. Теперь мы собираемся сделать франчайзинговым чемпионом и чемпионом мира Девина Хейни. Мы рады, что он чемпион мира, и завоевал это право, дерясь с лучшими", - сообщил Хирн.

Фото: Девин Хэйни

Напомним, ранее WBC перевел Ломаченко (14-1, 10 КО) в статус "франчайзингового" чемпиона. Это было сделано для того, чтобы избежать обязательной защиты и чтобы украинец уже в следующем бою провел поединок за титул абсолютного чемпиона.

31 августа Ломаченко одержал победу в Лондоне над британцем Люком Кэмпбеллом решением судей и завоевал вакантный титул WBC.Таким образом, до абсолютного чемпионства украинцу осталось завоевать пояс IBF, которым владеет Ричард Комми