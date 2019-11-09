8 ноября на канале СТБ показали 11 выпуск кулинарного проекта МастерШеф 9. В нем участники рассказали, как бы они разнообразили свою интимную жизнь, а затем разбились на пары в очередном непростом конкурсе.

Для начала частников шоу разделили на пары. Они должны были воссоздать рецепт одного из блюд: хеш-браун, устрицы с гаспачо, крамбл с ягодами.

Далее ведущий Эктор Хименес-Браво предложил участникам отвечать на пикантные вопросы, а тех, кто давал совпадающие ответы ставили в пару для следующего конкурса.

Во время эфира выяснилось, что Руслан Лучков единственный, кто надел бы костюм БДСМ на вечеринку. Аннушка и Сергей оказались в меньшинстве, когда ответили, что бросили бы человека, который им нравится, если бы на первом свидании он перешел границу дозволенного. Андрей и Лиля предпочли алкоголь и хорошую закуску сексу втроем. А Руслан Шилин единственный, кто проявил энтузиазм к секс-игрушкам.

В итоге образовались пары: Аннушка и Сергей, Юля и Петя, Лилия и Андрей, Саша и Артем, а два Руслана объединились с Настей.

По задумке судей в парах один человек должен был придумать блюдо, а второй приготовить его за час. При этом догадаться о задумке и воплотить ее он должен был по подсказкам - запискам на холодильнике, которые должны были состоять из одного слова (всего их должно было быть не больше трех). То есть это стало испытанием не только на поварские способности, но и на совместимость и работу в команде. Не все смогли справиться с заданием.

Черные фартуки после конкурса достались Пете, Андрею, Сергею и Руслану. Им предстояло с закрытыми глазами попробовать блюдо, угадать все 15 ингредиентов и воссоздать его. Судьи подготовили сложные варианты: гребешки с цветной капустой и каперсами, перлотто с кедровыми орехами и соком свеклы, утиная грудка с полентой в малиновом соусе, устрицы со шпинатом и сухариками.

В конце эфира оказалось, что в этот раз никто не выбыл из проекта, поскольку все черные фартуки блестяще справились с заданием.

Смотреть МастерШеф 9 от 08.11.19 можно на сайте канала СТБ. На ютуб выпуск появится 10 ноября.