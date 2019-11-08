Случайные свидетели в Киеве сняли на видео момент, когда в заполненную кипятком яму на перекрестке улиц Саксаганского и Щота Руставели после прорыва трубы провалился автомобиль. Видеозапись появилась на YouTube-канале "Авто Информатор".

Инцидент произошел 5 ноября около 16:40, когда в подземных коммуникациях прорвало трубу горячего водоснабжения. Дорожное покрытие на месте порыва быстро ушло под землю, а образовавшаяся яма заполнилась кипятком.

Видео: YouTube/ Авто Информатор

На записи видно, как автомобиль успешно проезжает в опасной близости от образовавшейся ямы, однако в нескольких метрах от нее проваливается в другую.

Ранее "Страна" писала, что из-за этого происшествия в центре столицы образовались многочисленные пробки.

Улице Шота Руставели не в первый раз не везет с прорывами труб. 2 октября там уже прорывало коммуникации с горячей водой. Тогда улицу тоже залило кипятком и затянуло паром.