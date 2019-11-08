8 ноября из-за сильного тумана в международном аэропорту "Одесса" авиакомпании меняли график вылетов-прилетов. Об этом сообщили в администрации аэропорта, передают Факты.

Сбой в работе произошел в связи со сложными метеоусловиями.

В частности, были отменены прибытия рейсов: Austrian Airlines из Вены (Австрия), который ожидался в 12:35, два рейса LOT Polish Airlines из Варшавы (Польша) на 14:10 и 17:20, Wizz Air из Гданьска (Польша) на 14:15, а также — Turkish Airlines из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 20:45.

Борт компании Belavia из Минска (Беларусь), посадка которого планировалась в 13:40, перенаправлен в другой аэропорт.

Помимо этого, задержался борт Atlasglobal UA из Стамбула (17:45), примерно с полуторачасовым опозданием прибыл самолет компании Ryanair из Берлина, прибытие которого планировалось в 14:50.

Кроме того, из Одессы были отменены вылеты в Вену (13:25), Гданьск (14:45), два рейса в Варшаву (14:55 и 18:05) и Стамбул (21:40). Известно уже о задержке вылета в 23:30 на Минск. В администрации аэропорта отмечают, что возможна также корректировка времени вылета (прибытия) остальных рейсов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Одессе и области на 9 ноября объявили I уровень опасности. Возможен сильный туман. По информации спасателей, видимость на дорогах составит 200−500 метров. Туман также возможен в других южных областях Украины.

До этого сообщалось во Львове из-за сильного тумана отменили три рейса и два задержали.

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