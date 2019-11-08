IKEA отказалась открывать завод во Львовской области
Компания IKEA на данный момент не планирует открывать свой завод по обработке древесины во Львовской области.
Об этом заявил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис в комментарии изданию Tvoemisto.tv.
"Не состоится этого. Я не говорю, что это невозможно в принципе. IKEA будет, но не сегодня. У нее другие задачи. Украинский бизнес не готов стать партнером", - подчеркнул он.
"Компании мирового уровня имеют требования к партнерам: качество рабочего места, отношение к работникам. Многие украинские компании даже не задумывались над тем, что у них спросят, хорошо ли их работники едят, или рабочий график - 8 часов.
Если нет соответствия требованиям, IKEA говорит: ты не можешь быть нашим партнером. Вы себе представляете, что происходит в деревообрабатывающей отрасли Львовщины? Есть отрасли, которые можно назвать образцовыми, но, к сожалению, большинство из них с иностранными инвестициями", - сказал Матис.
По его словам, ИКЕA сможет прийти на украинский рынок, если он созреет и будет готов стать партнером.
Напомним, в 2017 году Львовская ОГА обратилась в компанию "IKEA" с предложением открыть на территории Львовщины завод по обработке древесины.
Затем шведская компания подтвердила намерения начать работать на украинском рынке. Тогда речь шла об открытии магазина в одном из торговых центров Киева. В 2018 году власти области также провели переговоры с производственным подразделением корпорации.
В июле этого года IKEA запустила сайт для Украины и начала набирать персонал. Открыть магазин городского формата в Киеве планируют в конце 2019 года.