Компания IKEA на данный момент не планирует открывать свой завод по обработке древесины во Львовской области.

Об этом заявил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис в комментарии изданию Tvoemisto.tv.

"Не состоится этого. Я не говорю, что это невозможно в принципе. IKEA будет, но не сегодня. У нее другие задачи. Украинский бизнес не готов стать партнером", - подчеркнул он.

"Компании мирового уровня имеют требования к партнерам: качество рабочего места, отношение к работникам. Многие украинские компании даже не задумывались над тем, что у них спросят, хорошо ли их работники едят, или рабочий график - 8 часов.

Если нет соответствия требованиям, IKEA говорит: ты не можешь быть нашим партнером. Вы себе представляете, что происходит в деревообрабатывающей отрасли Львовщины? Есть отрасли, которые можно назвать образцовыми, но, к сожалению, большинство из них с иностранными инвестициями", - сказал Матис.

По его словам, ИКЕA сможет прийти на украинский рынок, если он созреет и будет готов стать партнером.

Напомним, в 2017 году Львовская ОГА обратилась в компанию "IKEA" с предложением открыть на территории Львовщины завод по обработке древесины.

Затем шведская компания подтвердила намерения начать работать на украинском рынке. Тогда речь шла об открытии магазина в одном из торговых центров Киева. В 2018 году власти области также провели переговоры с производственным подразделением корпорации.

В июле этого года IKEA запустила сайт для Украины и начала набирать персонал. Открыть магазин городского формата в Киеве планируют в конце 2019 года.