Российскому актеру и популярному телеведущему Игорю Вернику вызвали скорую помощь в МХТ имени Чехова, где он репетировал спектакль "Номер 13D". Об этом сообщает РИА Новости.

Во время репетиции 56-летний Верник жаловался на сильную боль в ноге и пояснице. Когда нога начала неметь, ему вызвали "скорую". Врачи оказывали артисту помощь в течение часа, а затем настояли на немедленной госпитализации.

Позднее в театре рассказали подробности произошедшего. "В связи с обострением остеохондроза Игоря Верника доставили в Боткинскую больницу, где провели обследование. После этого его отпустили домой, поскольку, как посчитали врачи, показаний к госпитализации нет", - сказала пресс-атташе театра.

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