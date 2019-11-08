Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет полностью отменять пошлины на продукцию Китая. Как сообщает "Интерфакс-Украина", тему пошлин американский лидер затронул в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

"Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, китайской стороне торговое соглашение нужно намного больше, чем США.

"Они хотят сделку. Если честно, они хотят заключить сделку намного сильнее, чем я", - оценил ситуацию Трамп.

Напомним, вчера со слов официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна стало известно о том, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин.

А 11 октября закончился очередной раунд китайско-американских переговоров по торговле, в ходе которых США передумали повышать пошлины для Китая в обмен на деньги от сельхозпродукции.