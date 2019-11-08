8 ноября в России стартовали продажи на железнодорожные билеты в аннексированный Крым. Первый поезд на полуостров через новый мост отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Снимки состава под названием "Таврия" опубликовала компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс".

Как сообщается, на дорогу будет уходить двое суток. Между северной столицей России и Севастополем будут курсировать одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Между Москвой и Симферополем – двухэтажные составы с вагонами купе и СВ. Расстояние в 2 тысячи километров они будут преодолевать за 33 часа.

На фото СВ, купейные, штабные и плацкартные вагоны. В частности, спальные вагоны повышенной комфортности оборудованы душем и биотуалетами. В купе расположены два нижних дивана шириной 60 сантиметров каждый, с индивидуальным освещением.

Стоимость билета в купе из Москвы до Симферополя начинается от 3 тысяч (1150 грн по курсу), в вагоне СВ от 9,5 тысяч рублей (3645 грн по курсу). Но цена будет изменяться, в зависимости от спроса.

Фото: grandtrain.ru

Напомним, грузовое сообщение по железной дороге на полуостров запустят в июне 2020 года. Автомобильная часть моста была запущена в мае прошлого года.

Как сообщалось, сегодня в России начали продавать железнодорожные билеты в Крым. Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика. Выполнять пассажирские перевозки будут поезда дальнего следования "Таврия".

Ранее сообщалось, что железнодорожное движение по Крымскому мосту из РФ на аннексированный полуостров стартует 9-10 декабря 2019 года.