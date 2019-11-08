Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы 50-летнего генерал-полковника Владислава Бухарева, которого ранее также освободил с должности первого заместителя председателя СБУ. Об этом говорится в указе №833/2019 от 8 ноября на сайте главы государства.

С военной службы в запас его уволили с формулировкой: "В связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы".

11 июня Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки, а ровно три месяца спустя, 11 сентября перевел его в СБУ. Там Бухарев возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Таким образом, в СБУ Бухарев не успел проработать и двух месяцев.

Фото: Владислав Бухарев/Еспресо TV

Напомним, Бухарев - не первый человек, у которого не сложилась карьера при новой власти. Например, 30 сентября Зеленский уволил с поста секретаря СНБО Александра Данилюка, которого сам же назначил в мае.

Вчера "Страна" рассказывала, что президент уволил главного следователя СБУ Богдана Тиводара и назначил новых глав управлений Службы безопасности в 6 областях.