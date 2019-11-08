Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что не связан с адвокатским объединением "Турчинов и партнеры", в котором сегодня прошли обыски. Пост с заявлением появился в Facebook политика.

По словам Турчинова, юридической компанией владеет его однофамилец.

"Сегодня в прессе появилась информация об обысках СБУ, где упоминается адвокатское объединение "Турчинов и партнеры". Поступает много вопросов, не стал ли я заниматься адвокатской деятельностью. Нет, юриспруденция - это не мое. Дело в том, что монополии на фамилию у меня нет, а в мире, очевидно, не один Турчинов. Кроме того, с основателем этой юридической фирмы мы не родственники", - написал политик.

Скриншот: Facebook/ turchynov

Ранее об обысках сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, СБУ обыскивало офис адвокатского объединения "Турчинов и партнеры" в офисном центре "Парус" на несколько этажей выше телеканала "Прямой". По данным Мосийчука, соучредителем этого объединения является экс-президент Порошенко.

СБУ сообщила, что обыски в адвокатском объединении проходят по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Речь идет о хищениях при строительстве части Большой окружной дороги на Минском массиве в Киеве.

Мы также рассказывали об обысках у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.