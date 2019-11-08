В Международном суде ООН, который ранее признал свою юрисдикцию по делу Украины против России, должен установить срок для представления РФ контрмеморандума, после которого Украины на слушаниях по сути представит свое дело. Об этом сообщили в МИД.

"Как следствие сегодняшнего решения, Украина готова представлять свое дело по сути перед МС ООН. Следующим шагом ожидается установление судом дедлайна для подачи Российской Федерацией контрмеморандума. После следующих представлений суд проведет слушания по сути, на которых Украина сможет представить свое полное дело", - говорится в документе.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, 8 ноября Международный суд правосудия («МС ООН») окончательно отклонил возражения России относительно юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом поданные на его рассмотрение.

Как отметили в украинском МИД, Россия в течение длительного времени пыталась избежать ответственности за многочисленные нарушения международного права. Теперь же Украина имеет возможность продолжить двигаться вперед с правовыми мерами, направленными на привлечение России к ответственности за ее нарушение международного права.

"Сегодняшний приказ - это лишь одна из ряда побед для Украины. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву предписал России освободить украинских военнослужащих и военно-морские суда, которые она незаконно захватила. В апреле 2017 года МС ООН выдал знаковый приказ о применении временных мер для защиты крымскотатарской и украинской общин в оккупированном Крыму", - напомнили в МИД.

Ранее Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации. Суд также подчеркнул, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Как сообщалось, Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбития самолета “Малайзийских авиалиний” рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминацию по украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 года состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах предосторожности. Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в рассмотрении иска Украины против РФ.

Также мы писали, что "Оппоплатформа" потребовала полной замены украинской делегации в ООН за отказ голосовать за резолюцию о борьбе с нацизмом.