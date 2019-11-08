Управление Службы безопасности Украины и главное управление Национальной полиции в Николаевской области одновременно проводят обыски в помещениях Службы автомобильных дорог в Николаевской области (САД), ГП "Николаевский облавтодор" и на предприятиях-подрядчиках. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба САД в Николаевской области.

Обыски проводятся во исполнение постановлений суда от 07 ноября. Что касается предприятий подрядчиков, то в САД уточняют, что правоохранители работают в одесском ООО СК "Автострой".

Скриншот: Facebook/ Служба-автомобільних-доріг-у-Миколаївській-області

Между тем в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области рассказали, что обыски проводятся в связи с расследованием факта завладения государственными средствами служащими "Укравтодора".

Уже установлено, что должностные лица Николаевского облавтодора и двое юридических лиц частного права, сговорившись, при выполнении строительных и ремонтных работ дорог завладели денежными средствами госпредприятия.

По этому факту инициировано уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Ранее "Страна" сообщала об обыске у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

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