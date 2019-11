Пловец из Украины Михаил Романчук выиграл золотую награду во время этапа Кубка мира, который проходит в катарской Дохе. Об этом сообщает Международная федерация плавания (FINA).

Как сообщается после серебра на дистанции 400 метров вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м. Он проплыл дистанцию за 14:51.61. Результат украинца стал рекордным в истории Кубка мира.

