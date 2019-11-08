Пловец из Украины Михаил Романчук выиграл золотую награду во время этапа Кубка мира, который проходит в катарской Дохе. Об этом сообщает Международная федерация плавания (FINA).

Как сообщается после серебра на дистанции 400 метров вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м. Он проплыл дистанцию за 14:51.61. Результат украинца стал рекордным в истории Кубка мира.

🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF — FINA (@fina1908) November 8, 2019

Серебро у чеха Яна Мики (14:58.30), бронзовая медаль досталась венгру Гергели Гюрте (14:59.88).

Напомним, в декабре 2018 года украинский пловец Романчук выиграл чемпионат мира по плаванию в Китае.

Ранее сообщалось, что отстраненный за допинг чемпион мира по плаванию спас гея, который плавал с супругом на единороге.