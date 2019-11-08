Валютчики не смогли сдвинуть курс доллара с места. По итогам межбанковских торов 8 ноября он остался на вчерашнем уровне — 24,50-24,51 грн/$. Средний наличный курс американской валюты на продаже людям опустился на 10 копеек, и закрепился в рамках 24,60-24,70 грн/$. Курс покупки просел на 5 копеек — до 24,35-24,45 грн/$.

"Безналичный рынок сегодня был не очень объемный и активный — привычная для пятницы история. Но в принципе торговля была сбалансированной, потому валютные котировки двигались не очень существенно", — описал ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Объем сделок на межбанке сократился вчетверо по сравнению со вчерашним днем — до $100 млн. Нацбанк пытался купить валюту даже не малоликвидном рынке, чтобы пополнить золотовалютные резервы, однако много приобрести не смог: взял менее $10 млн по 24,48 грн/$.

Госбанки, которые вчера активно заливали рынок долларом, реализовывая валюту НАК «Нафтогаз», сегодня были практически незаметны. Продавали незначительные объемы. Ровно также себя вели и другие поставщики американской валюты — иностранные покупатели гривневых гособлигаций. Выбрасывали на межбанк очень скромные объемы доллара. Его главными поставщиками стали украинские экспортеры — именно задавали тон на торгах.

Отечественные корпорации больше не придерживают валюту. Продают ее по мере поступления, опасаясь дальнейшего снижения курса доллара.

"Сейчас нет смысла что-то придерживать, на валютный рынок активно заходит валюта: и после размещения еврооблигаций, и под выкуп новых выпусков гривневых гособлигаций. Нацвалюта постоянно укрепляется, рынок настроился на ревальвацию", — объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Впрочем, это не значит, что на межбанке нет спроса на валюту. Сегодня он ощущался, причем достаточно серьезно. Из покупателей выделяли Ситибанк, однако говорят, что он скупался очень аккуратно, чтобы не сыграть на подорожание доллара. Скорее всего, американскую валюту приобретали по заявкам иностранцев, которые получили от нашего Минфина в эту среду погашение по старым выпускам гособлигаций. Похоже, часть средств будет выводиться из Украины. Сколько именно — еще до конца непонятно.

Пока финансисты дают достаточно спокойные прогнозы на будущее.

"Думаю, что в понедельник межбанк будет открываться достаточно в широком диапазоне — 24,45-24,55 грн/$. На торгах может не быть большой активности, поскольку 11 ноября не будет работать американский финансовый рынок (в США будут отмечать День ветеранов), и наши компании не смогут отправить валюту. Однако многое будет зависеть от активности покупателей нового выпуска гривневых облигаций Минфина, который будет размещать бумаги 12 ноября. Посмотрим, будут ли они к нему заранее готовиться — активно продавать доллар", — сказал Юрий Гриненко.

Чуть выше оказался курсовой прогноз директора казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного — 24,50-24,60 грн/$.

В будущий вторник планируется размещение ОВГЗ на 3,6 млрд грн. Большая часть бумаг (на 2,5 млрд грн) с двухлетним сроком. Они могут заинтересовать иностранных покупателей, которые способны снова опустить курс доллара.