Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября встретился в Киеве с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Зеленский заявил, что в этом году к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят перемен, стремятся сделать страну привлекательной для инвестирования.

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - сказал президент китайскому миллиардеру.

Фото: president.gov.ua

Украинский президент рассказал китайскому бизнесмену о проекте "Государство в смартфоне" и высказал убеждение, что трансформация Украины в успешную страну невозможна без цифровых технологий.

Поговорили и о совместных образовательных проектах с Китаем, в том числе в сфере информационных технологий. Ведь, по Зеленскго словам, Украина стремится создавать конкурентный ИТ-продукт.

Глава Украины отметил, что страна может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba. Так, в последние годы было открыто более 100 R&D-центров (от английского "research & development" - исследование и развитие) известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

Ранее "Страна" публиковала 8 главных тезисов сегодняшней речи Ма на Киевском экономическом форуме.

Днем раньше миллиардер рассказывал харьковским студентом о том, что счастье не в деньгах.