Актеры Кортни Кокс и Мэттью Перри, сыгравшие Монику и Чендлера в культовом сериале "Друзья", сделали совместное селфи. Фото на своей странице в Instagram опубликовала Кокс. На нем "Моника" и "Чендлер" 25 лет спустя после начала съемок.

В комментарии к фото Кокс спросила подписчиков, знают ли они с кем она сегодня обедает, и может ли она быть настолько счастливой. Поклонники актеров оставили сотни восторженных комментариев.

Скриншот: Instagram/courteneycoxofficial

Ранее СМИ облетели фото Мэттью Перри, на которых он напугал фанатов, настолько неухоженным он выглядел во время прогулки.

Последние два года об актере практически ничего не было слышно. 50-летний Мэттью Перри вел затворнический образ жизни, лечился от депрессии. Он ни разу не был женат, а СМИ было известно только о двух его продолжительных романах.

После этих фото с улицы напарница Перри по сериалу Дженнифер Энистон, которая уже не раз намекала, что хотела бы приступить к совместной работе с коллегами по "Друзьям", рассказала, что пытается вытащить его на встречу, чтобы пообедать. И вот теперь Перри вышел на связь с "Друзьями".

Примечательно, что фото Кортни Кокс обнародовала на 25-ю годовщину выхода первых серий "Друзей". В этот же день звездная троица Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс вместе появились на церемония награждения Patron of the Artists Awards в Голливуде. То есть слухи о воссоединении всех шестерых актеров в новом проекте, возможно, могут подтвердиться.

Ранее сообщалось, что к 25-летию культового сериала "Друзья" Google запустил пасхалки, посвященные его персонажам.

Также мы писали, что звезда сериала "Друзья" стал затворником. Поговаривают, он пьет в номере за $7000/сутки.