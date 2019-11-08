В пятницу, 8 ноября, в международном аэропорту "Львов" из-за погодных условий и технических проблем отменили три авиарейса одной из компаний и два задержали. Об этом говорится в сообщении аэропорта, передает Интерфакс-Украины.

Как сообщается, отменены рейсы LO 758 "Львов - Варшава", EG 278 "Львов - Неаполь" и EG 298 "Львов - Венеция". Задерживаются по состоянию на 18:20 авиарейсы PQ 142 "Львов - Киев" и EG 224 "Львов - Милан". Во Львове сильный туман.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Мотор Сич" почти прекратит полеты из Киева.

Также мы писали, что в пятницу, 25 октября, из-за тумана в некоторых аэропортах Украины наблюдаются проблемы: рейсы задерживаются и отменяются.