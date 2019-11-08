Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщает УНН, неожиданное заявление американский лидер сделал перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

Трамп имеет в виду телефонный разговор, состоявшийся до скандальной беседы 25 июля. Во время этого более раннего разговора от 22 апреля глава Белого дома поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

"Я опубликую ее, если они (демократы - Ред.) захотят. Не вижу проблем с этим. Но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - отметил Трамп.

Ранее ни Донаьд Трамп, ни Владимир Зеленский не говорили, что беседовали еще о чем, кроме поздравлений. А в Белом доме и Администрации президента Украины говорили, что разговор был коротким.

Это не первый раз, когда президент США выразил готовность опубликовать новую стенограмму. В сентябре он говорил то же самое.

А в начале ноября Трамп заявил о намерении лично прочитать американцам стенограмму разговора с Зеленским.