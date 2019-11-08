В Международном суде ООН решили полностью отклонить все возражения РФ по юрисдикции в деле о применении и толковании Конвенций о противодействии расовой дискриминации и финансирования терроризма. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Интерфакс-Украина.

"Поздравляю всех нас и всю Украину с полной победой. Сегодня суд полностью отклонил все возражения РФ - с минимальным счетом 15 к 3, а иногда и единогласно. Это решение позволяет нам двигаться вместе с судом дальше и доказывать всему мировому сообществу факты нарушения РФ международного права, нарушение прав человека", - сказала Зеркаль на брифинге в Гааге (Нидерланды) в пятницу.

"Мы очень рады, что суд поддержал все просьбы Украины, мы движемся дальше по полной программе. У нас нет никаких ограничений", - подчеркнула она.

Как будут развиваться события дальше, замминистра отметила, что суд будет рассматривать иск по сути. "Суд должен провести свой анализ того, как он видит, сколько времени должно быть предоставлено Российской Федерации для подготовки их меморандума, и принять протокольный приказ. После этого Россия должна подать свой меморандум, с изложением своей позиции… И после того уже состоятся слушания", - сказала она.

"Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушения прав человека. Это впервые в истории, когда они будут за это отвечать", - резюмировала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в рассмотрении иска Украины против РФ.

Также мы писали, что "Оппоплатформа" потребовала полной замены украинской делегации в ООН за отказ голосовать за резолюцию о борьбе с нацизмом.