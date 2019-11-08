8 ноября киевский суд избрал меру пресечения для "святошинского стрелка" Алексея Берестецкого, который расстрелял своего соседа, когда он вместе с другими жителями дома пришел разбираться из-за незаконного подключения Берестецкого.

Суд оставил его под стражей на 60 суток без права внесения залога. То есть полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

Прокуратура просила оставить Берестецкого под стражей на 60 суток без права залога. Прокурор сказал, что Берестецкий может влиять на свидетелей, к тому же отказался от допроса. Кроме того, он не оказал помощь потерпевшему, не вызвал скорую. А в его квартире нашли две единицы оружия.

Адвокат настаивал, чтобы применили альтернативную меру - залог. Он указал, что Берестецкий инвалид, хотя, как оказалось справок, подтверждающих это не было, только заключения врачей.

В комментарии "Стране" Берестецкий сказал, что намерен обжаловать сегодняшнее решение.

Напомним, что Алексей Берестецкий - житель дома на улице Чаадаева, 2-а в Киеве. Он задолжал за коммунальные услуги, по данным соседей, за несколько лет около миллиона гривен. Чтобы не платить за ЖКХ самостоятельно, он подключился к общему стояку. Соседи сделали ему замечание, после чего Берестецкий открыл огонь. Он ранил одного мужчину в ребро. Ему сделали операцию. Следствие квалифицировало произошедшее как попытку убийства.